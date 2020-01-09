حاجي زادة لدول الخليج: الأمريكان لم يردوا على قصف قواتهم فكيف سوف يحمونكم؟

خاطب قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، دول الخليج بتساؤل مفاده أن القوات الأمريكية لم تستطع الرد على القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية فكيف ستقوم بحماية أراضيكم.

موسكو- سبوتنيك. وقال حاجي زادة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي: "خلال العملية قامت القوات الإيرانية باستهداف القواعد الأمريكية بهجوم سيبراني على الرادارات وأجهزة التوجيه والرصد في المقرات الأمريكية في المنطقة".

وأضاف: "لم نسمع عن أي استهداف للقواعد الأمريكية دون رد أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية. ما قاله ترامب هراء وكان بإمكان الولايات المتحدة أن تضرب إيران لكنها كانت تركز على الإعلام. هناك الكثير من الأهداف المهمة في إيران لكن الولايات المتحدة تعجز عن القيام بهذه العمليات".

وخاطب حاجي دول الخليج قائلا: "أقول لشعوب المنطقة وقادتها: الأمريكان لم يردوا على قصف قواتهم فكيف سوف يحمونكم؟ أنتم تستضيفون قواعد وجنوداً أمريكيين، لكن الولايات المتحدة لن تتدخل لإنقاذكم".

وقال حاجي إن إيران كانت على استعداد لدخول حرب شاملة مع الولايات المتحدة في حال قيامها بالرد على القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية في العراق.

وأضاف زادة: "كانت الضربات الصاروخية على واحدة من أهم القواعد الأمريكية في سياق عملية الشهيد سليماني بداية لعملية كبيرة ستستمر في جميع أنحاء المنطقة. كنا مستعدين للدخول بحرب شاملة مع الولايات المتحدة لو قامت بالرد على قصفنا لقاعدتها في العراق، ووحداتنا كانت على أهبة الاستعداد للرد".

وتابع: "شاركت قواعد التاجي وعين الأسد، والقاعدة في الأردن وعلي السالم في الكويت في عملية اغتيال الفريق سليماني، في البداية استهدفنا قاعدة التاجي، ثم أوقفنا القصف فورا لأنها كانت قرب بغداد ومدينة الكاظمية، خوفا من أن يتسبب قصفها بقلق للشعب العراقي".