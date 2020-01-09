المحتجون الأبخاز يقتحمون مبنى إدارة الرئيس... فيديو

ويظهر الفيديو قيام المتظاهرين بتكسير النوافذ واقتحتم المبنى، وبعد مرور قليل من الوقت، يتشاجر المتظاهرون فيما بينهم وتندلع معركة.

ويشار إلى أن اقتحام مبنى إدارة الرئيس بدأ في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.

ويطالب المحتجون باستقالة رئيس الجمهورية راؤول خاجيمبا، بالإضافة إلى وزير الشؤون الداخلية للبلاد.

وفي وقت سابق، أجلت محكمة النقض الأبخازية النظر في شكوى المرشح الرئاسي السابق، ألخاس كفيتسينيا، على قرار المحكمة العليا، الذي رفض إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات غير صالحة.