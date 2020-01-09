اتصال نادر... كندا توجه أسئلة إلى إيران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أجرت كندا، مساء اليوم الخميس، اتصالا نادرا مع إيران، وجهت خلاله أسئلة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

أشارت وكالة "رويترز" إلى أن وزير الخارجية الكندي أجرى اتصالا مع نظيره الإيراني، وجه خلاله أسئلة بشأن الطائرة المنكوبة.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت تحطم طائرة أوكرانية بعد فترة وجيزة من إقلاعها من إيران، في حادث أودى بحياة 176 شخصا بينهم 63 كنديا.

وقال بيان للخارجية الكندية: "طالب الوزير تشامباني، بضرورة مشاركة بلاده في التحقيقات حول سبب تحطم الطائرة".

وتابع البيان "طالبنا الإيرانيين بسرعة تمكين خدمات القنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا، والمشاركة في التحقيقات بشأن الحادث".

واستمر البيان "لدى كندا والكنديين العديد من الأسئلة التي يجب على إيران أن تجيب عليها".

ولم يفصح الجانب الكندي عن الأسئلة، التي وجهها إلى طهران، بشأن حادث سقوط الطائرة الأوكرانية.

ويعد الاتصال الكندي الإيراني هو الأولى، حيث لا تمتلك كندا أية علاقات دبلوماسية مع إيران من عام 2012.

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية صباح أمس الأربعاء أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان.