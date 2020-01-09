نانسي بيلوسي: لا أعتقد أن إدارة ترامب جعلت البلاد أكثر أمنا بقتل سليماني

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قرار الإدارة الأمريكية بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائلة إنها لا ترى أن بلادها أكثر أمنا بعد هذا الهجوم.

ونقلت "رويترز" عن بيلوسي قولها اليوم الخميس إنها لا تعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت البلاد أكثر أمنا بقتلها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأردفت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي "لا أعتقد... أنهم جعلوا البلد أكثر أمنا بما فعلوه".

وكانت بيلوسي تتحدث قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت المجلس على قرار يتعلق بسلطات شن الحروب بهدف منع ترامب من بدء حرب على إيران دون موافقة الكونجرس.

وكانت نانسي بيلوسي، أعلنت منذ يومين أن مجلس النواب الأمريكي سيقرر هذا الأسبوع تقييد السلطة العسكرية للرئيس دونالد ترامب بشأن إيران.

وجاء في البيان على موقع المتحدثة على الانترنت: "هذا الأسبوع سيقدم المجلس ويصوت على قرار بشأن السلطة العسكرية للحد من الأعمال العسكرية للرئيس ضد ايران."

والقرار يؤكد من جديد مسؤوليات الرقابة الطويلة الأمد للكونغرس، والذي ينص على أنه في حالة عدم موافقة الكونغرس على القرار، فإن الأعمال العسكرية للإدارة ضد إيران ستتوقف خلال 30 يومًا، وفقا للبيان.