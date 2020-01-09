لا نرغب في أي تصعيد… إسرائيل توجه نصيحة لإيران بعد مقتل سليماني

أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل ليست على علاقة بمقتل قائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني، داعياً طهران للامتناع عن اختبار صبر تل أبيب.