روحاني وزيلينسكي يؤكدان ضرورة إجراء تحقيق دقيق في أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية

أكد الرئيسان الإيراني والأوكراني، حسن روحاني وفلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية، ضرورة إجراء تحقيق دقيق وسريع في أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية، المنشور على موقعها، اليوم الخميس أن:

"الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكدا خلال اتصال هاتفي ضرورة التحقيق بسرعة وبدقة في أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية، مشددين على التعاون الفني بين البلدين للتحقيق في الحادثة، كما أكدوا ضرورة تطوير وتعميق العلاقات الإيرانية الأوكرانية في جميع المجالات".

وتابع البيان: "كما أكد روحاني على التعاون الكامل لخبراء إيران وأوكرانيا الفنيين في البلدين لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعرفة سبب تحطم الطائرة".

وكان المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، جعفر زادة، أكد اليوم أنه من المبكر في الوقت الراهن الإعلان عن قدرة إيران على تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، أو عن أنها سوف ترسله لدولة أخرى للمساعدة في تحليله.

وقال جعفر زادة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "لا نستطيع في الوقت الراهن أن نقول إننا نستطيع تحليل الصندوق الأسود أم لا لكي نكشف عن سبب سقوط الطائرة".

وأضاف زادة "لا أعلم إذا كنا في المستقبل سوف نحتاج بأن نرسل الصندوق الأسود للتحليل خارج البلاد أم لا، وهذا الأمر يعتمد على المحققين في إيران، الذين يقومون الآن بتحليل الصندوق الأسود، وربما يستطيعون تحليله بشكل كامل، ومن الممكن ألا يستطيعوا تحليل بعض أجزائه".

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح أمس الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.