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20:30 09 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

    مسؤولون أمريكان يعتقدون أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة سقطت بصاروخ

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    أعرب مسؤولون أمريكان، مساء اليوم الخميس، عن اعتقادهم أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة ربما تكون قد سقطت بصاروخ.

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب: لدي شعور "فظيع" بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران
    وأوضح المسؤولون الأمريكان أنهم على ثقة بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني، استنادا إلى بيانات أقمار صناعية ومسؤولين في الحكومة.

    وقال مسؤولون أمريكان في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية إن الاستخبارات الأمريكية رصدت عن طريق أقمار صناعية تستخدم الأشعة تحت الحمراء إطلاق صاروخين تلاها انفجاران أحدهما بالقرب من الطائرة الأوكرانية.

    كما قالت الشبكة الأمريكية إن مسؤولين كبار في البنتاغون والاستخبارات الأمريكية فضلا عن مسؤول استخبارات عراقي، أكدوا أنهم يعتقدون أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ أرض – جو أصابها بالخطأ.

    وأوضحت المصادر أنه تم العثور بجوار موقع تحطم الطائرة على مكونات صواريخ تؤكد تلك الفرضية.

    ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن محللين قولهم إن صورا مشتركة، تظهر جسم الطائرة المحطمة بها ثقوب واضحة متعددة، التي تشير أن صاروخا انفجر خارج الطائرة مباشرة، ما أدى إلى إصابة جسم الطائرة بالشظايا.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال إن لديه شعور فظيع بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

    وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ.

    وتابع بقوله "لدي شعور فظيع بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكني لا أستطيع تقديم أدلة حاليا".

    واستمر بقوله "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ، ولدي شكوك بخصوص تحطم الطائرة".

    وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح أمس الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

    وأعلنت إيران، مساء اليوم الخميس، أنها دعت فريقا من أوكرانيا، للمساعدة في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة، فيما قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن روحاني أكد أنه للخبراء الأوكران كل الحق في الوصول إلى البيانات الخاصة بالتحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة.

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, أمريكا, أوكرانيا
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