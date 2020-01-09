ترامب: قاسم سليماني كان يخطط لتفجير إحدى السفارات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان يخطط لتفجير إحدى السفارات الأميركية.

واشنطن - سبوتيك. وقال ترامب للصحفيين: "قمنا بقتل شخص قتل العدد من الأميركيين والكثير من الناس. الآلاف من الناس. لقد قمنا بتصفية وحش. كان يجب أن نقوم بذلك منذ فترة طويلة. قمنا بذلك لأنهم كانوا يريدون تفجير إحدى سفاراتنا".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.