ترامب يعلن ضرورة توسيع حلف الناتو ليشمل الشرق الأوسط

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أنه يجب توسيع حلف الناتو ويجب أن يشمل الشرق الأوسط".

وقال الناتو في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء، إن أمينه العام ينس ستولتنبيرغ، أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب حول تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، وبحثا الأوضاع في المنطقة ودور الحلف.

وأفاد البيان بأن "الرئيس الأمريكي توجه إلى ستولتنبيرغ بطلب تكثيف انخراط الحلف في الشرق الأوسط".

وذكر الناتو أن ترامب وستولتنبيرغ "اتفقا على أن الناتو بإمكانه تقديم إسهام أكبر في إرساء الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي، ومواصلة الاتصالات الوثيقة حول هذه المسألة".

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم، أنه يعتزم التوجه إلى الناتو بطلب أن "يشارك بشكل أكبر بكثير" في أحداث الشرق الأوسط، بعد ضرب إيران أهدافا عسكرية للولايات المتحدة في العراق الليلة الماضية ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأشار ترامب إلى أن السلام والاستقرار لن يسودا في الشرق الأوسط حتى وقف إيران "نشر العنف" في المنطقة، لافتا إلى أن "دول العالم المتحضرة عليها أن توجه رسالة واضحة وموحدة إلى النظام الإيراني مفادها أن حملتهم للقتل الإرهابي والعنف لن يعد يتم التسامح معها".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.