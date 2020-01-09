البرلمان الأبخازي يصوت لصالح استقالة الرئيس خادجيمبا

وافق البرلمان الأبخازي على استقالة الرئيس راؤول خادجيمبا، الذي كان قد أدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في الـ 9 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

وصوت 19 نائبا لصالح الاستقالة، بينما عارضها 4 أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وكان عدد من المتظاهرين، قد قام، اليوم الخميس، باقتحام مبنى الإدارة الرئاسية في أبخازيا، وذلك عقب مواجهات مع قوات الشرطة.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة "سبوتنيك"، إن الاحتجاجات جاءت على خلفية جريمة قتل وقعت مؤخراً في مركز العاصمة سوخوم. وذكر المتظاهر في هذا الصدد، أن المعتقل بتهمة ارتكاب هذه الجريمة عمل في وحدة حماية الرئيس، واصفاً الوضع بأنه تخطى كل الحدود.