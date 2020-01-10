"اخرجوا وابتعدوا عن الغابات"... أستراليا تدعو نحو ربع مليون شخص إلى ترك منازلهم خوفا من الحرائق

دعت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة نحو ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم حيث من المتوقع أن يؤجج ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح من حرائق الغابات المميتة عبر الساحل الشرقي.

ووفقا للحكومة المركزية فقد لاقي 27 شخصا حتفهم في الوقت الذي التهمت فيه الحرائق المستعرة أكثر من 25.5 مليون فدان من الأراضي.

"اخرجوا وابتعدوا عن الغابات"

وطلبت السلطات في ولاية فيكتوريا من الناس الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة ، بحسب "رويترز".

وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ بالولاية لهيئة الإذاعة الأسترالية "أطلقنا تنبيها بوجود حالة طوارئ، وبعثنا رسائل نصية إلى 240 ألف شخص عبر شرق الولاية بشكل أساسي. إذا كان بالإمكان الخروج، اخرجوا وابتعدوا عن الأجزاء النائية التي تكسوها الغابات من ولايتنا".

ويتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة أجزاء من أستراليا اليوم الجمعة، الأمر الذي يهدد بإشعال موسم حرائق الغابات التي دمرت بالفعل ما يقرب من 2000 منزل.

وما زال أكثر من 150 حريقا مستعرا في أنحاء البلاد وتخشى السلطات من أن يؤدي تحول للرياح باتجاه الجنوب في وقت لاحق اليوم الجمعة إلى تأجيج النيران وتغيير اتجاه العديد من الحرائق.

وتشرد آلاف الأشخاص بينما اضطر آلاف آخرون للإجلاء أكثر من مرة بسبب شدة الحرائق.

وتفوق حرائق أستراليا حرائق كارثية أخرى في أنحاء العالم. وما زالت حرائق شهدتها كاليفورنيا والبرازيل وإندونيسيا في عام 2019 تمثل مجتمعة أقل من نصف المنطقة المحترقة في أستراليا.