مصدر أمريكي: ماذا نعرف عن سلاح فضائي إيراني

سؤال طرحه موقع أمريكي على شبكة الإنترنت، وأجاب نقلا عن الخبيرة كيتلين جونسون أنه لا توجد معلومات تؤكد قيام إيران بتجريب سلاح من هذا النوع في يوم من الأيام.

غير أن إيران تملك، برأي الخبيرة، إمكانيات متطورة للتشويش وتعطيل نظام تحديد المواقع العالمية عن طريق الأقمار الصناعية (جي بي إس) وهو ما أفاد به تقرير للمخابرات العسكرية الأمريكية عن المخاطر الأمنية في الجو والفضاء.

ووفق هذا التقرير فإن إيران قد تملك تقنية قادرة على "إعماء" الأقمار الصناعية الأمريكية بالليزر. ويفترض أن تقدر هذه التقنية على منع أقمار التجسس الصناعية الأمريكية من التقاط الصور لإيران وهو ما يجرد البنتاغون من أهم وسيطة للتجسس والاستخبار.