ترامب يوضح لماذا لا تحبه أوروبا

وادعى ترامب في كلمة له أمام مؤيديه في ولاية أوهايو "أننا نحمي أوروبا ضد روسيا".

وبحسب ترامب فإن الحماية يتم توفيرها على حساب الولايات المتحدة الأمريكية لأن النفقات العسكرية لأعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين تتناقص. وطالبهم ترامب "بدفع الفاتورة". ولهذا "لا يحبه" الأوروبيون.

ومن الجدير ذكره أن برنامج الولايات المتحدة لمساعدة الحلفاء الأوروبيين في ردع "العدوان الروسي" تم إقراره في عام 2014.