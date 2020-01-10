آلاف الهكتارات من غابات جزيرة الكنغرو في أستراليا تحترق... فيديو

نشرت وكالة "ناسا" صورة للحرائق المندلعة في غابات جزيرة الكنغر جنوبي أوستراليا، كانت قد التقطته بواسطة قمر تيرا التابع لها، معلقة عليها بأنها "مأساة بيئية"، حيث تقدر مساحة الحرائق بـ155 ألف هكتار.

وذكرت آخر التقارير الصادرة عن علماء البيئة في أستراليا أن قرابة 25000 من حيوان الكوالا لقوا حتفهم بسبب الحرائق المندلعة في غابات أستراليا.

Bushfires have been ravaging Australia's Kangaroo Island, which is home to native wildlife such as sea lions, koalas and endangered bird species. Our @NASAEarth satellites are monitoring the extent of the damage and the areas continuing to burn. https://t.co/WqdjzEgF6c pic.twitter.com/StI7CQEPum — NASA (@NASA) January 7, 2020

​وما زال أكثر من 150 حريقا مستعرا في أنحاء البلاد وتخشى السلطات من أن يؤدي تحول للرياح باتجاه الجنوب في وقت لاحق اليوم الجمعة، إلى تأجيج النيران وتغيير اتجاه العديد من الحرائق.

ويتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة أجزاء من أستراليا، اليوم الجمعة، الأمر الذي يهدد بإشعال موسم حرائق الغابات التي دمرت بالفعل ما يقرب من 2000 منزل.

وتفوق حرائق أستراليا حرائق كارثية أخرى في أنحاء العالم. وما زالت حرائق شهدتها كاليفورنيا والبرازيل وإندونيسيا في عام 2019 تمثل مجتمعة أقل من نصف المنطقة المحترقة في أستراليا.

وكانت السلطات الأسترالية قد دعت لإجلاء جماعي آخر من جنوب شرق البلاد المكتظ بالسكان، اليوم الخميس، في الوقت الذي أجج فيه ارتفاع درجات الحرارة حرائق الغابات الهائلة، الأمر الذي شكل تهديدا على عدة بلدات وتجمعات محلية.

كما أعلنت السلطات، يوم السبت الماضية، أن حرائق الغابات خرجت عن نطاق السيطرة في بعض المناطق بفعل ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح في البلاد.