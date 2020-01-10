فرنسا: إذا استمر انتهاك إيران للاتفاق النووي يمكنها امتلاك قنبلة في سنة أو اثنتين

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن إيران قد تحصل على أسلحة نووية خلال عام أو عامين، إذا استمرت في انتهاك الاتفاق النووي.

وذكر الوزير الفرنسي، في تصريحات إذاعية: "اليوم الإيرانيون ليسوا في وضع يسمح لهم بالحصول عليه، لكن إذا استمروا في انتهاك اتفاق فيينا، حينها خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بين سنة وسنتين، يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وقبل أيام، قال الرئيس ترامب إنه يجب على الدول الضامنة الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والعمل على اتفاقية جديدة.

وفي المقابل أعلنت إيران، أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، تخليها عن "آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي"، وصرحت بأنه الآن "لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني".

وفي الوقت نفسه، تعتزم طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان من قبل، وهي على استعداد للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالة رفع العقوبات وضمان مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي.