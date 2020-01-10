عقبات تحول دون مشاركة أمريكا في التحقيق بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أعلن المتحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، كريستوفر أونيل، اليوم الجمعة، أن مشاركة المجلس تتطلب ترخيصا رسميا من الوزارة للتنسيق والتعاون مع إيران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على طهران.

وقال أونيل لوكالة "سبوتنيك": "هذا صحيح نحن بحاجة إلى ترخيص بسبب العقوبات المفروضة على إيران وسيكون هناك إجراءات يجب تنسيقها مع السلطات الأمريكية".

وأضاف أونيل قائلا: "وقعت عدة حوادث ولم نقدر على التدخل بسبب وجود عقوبات ويمكن حل المشكلة من خلال الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المعنية لكنها تتخذ وقتا أي حوالي سنة".

وتابع أونيل قائلا: "إن العقوبات الحالية تجعل من الصعب إرسال ممثلين للتحقيق في الحادث هذا لا ينطبق فقط على إيران ولكن أيضًا على الدول الأخرى التي تشملها العقوبات".

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء.

ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم - 167 راكبا وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.