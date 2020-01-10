الرئيس الأوكراني: فرضية إصابة الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ ليست مستبعدة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الافتراض بأن صاروخا أصاب الطائرة الأوكرانية في إيران ليس مستبعدا لكنه غير مؤكد.

وكتب زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي "تيليغرام": "نحن على اتصال دائم بممثلينا، الفرضية الخاصة بصاروخ ما لم يتم استبعادها، لكن اليوم لم يتم تأكيدها، وبالنظر إلى آخر التصريحات الصادرة عن قادة الدول في وسائل الإعلام، نحث جميع الشركاء الدوليين- حكومات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة- على توفير البيانات والأدلة المتعلقة بالكارثة ووضعها تحت تصرف اللجنة للتحقيق في الأسباب".

ووفقا له، فإن اللجنة الأوكرانية تواصل التحقيق في أسباب الكارثة ، وأضاف الرئيس: "نتوقع أن يتم تزويدهم (الخبراء الأوكرانيون) بجميع المعلومات وكل إمكانيات الوصول اللازمة لإجراء تحقيق موضوعي".

كما قال زيلينسكي إنه يعتزم إجراء محادثة، اليوم الجمعة، حول سير التحقيق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكانت الحكومة الإيرانية قد نفت أن تكون الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت قرب طهران، قد أصيبت بصاروخ.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في بيان نشره التلفزيون الرسمي، إن "كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران... بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينغ لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت متجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء الماضي. ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.