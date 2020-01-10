وزير دفاع إيران: اغتيال أمريكا لسليماني مثال حقيقي على إرهاب الدولة

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، إن عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، هو إرهاب دولة، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

طهران- سبوتنيك. وذكر حاتمي: "الإجراء الأمريكي في اغتيال الجنرال سليماني هو مثال حقيقي على إرهاب الدولة"، مشددا على أنه "من أجل وقف التصعيد في المنطقة وفرض الاستقرار والأمن فيها يجب إنهاء الاحتلال الأمريكي وتدخلها بالشؤون الداخلية لبلدان المنطقة".

من جانبه أعرب وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، عن استعداد بلاده للقيام بدور لاحتواء التوتر وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وردا على اغتيال سليماني، نفذت إيران، يوم الأربعاء الماضي، هجوما بعشرات الصواريخ البالستية على قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار والحرير في أربيل، حيث توجد قوات أمريكية. وقالت إنها أوقعت عشرات القتلى ونحو مئتي مصاب من العسكريين الأمريكيين، في حين قالت أمريكا أن الخسائر طفيفة.