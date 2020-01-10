تلفزيون إيران يبث مقطعا للصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة الأوكرانية...فيديو

عرض التلفزيون الإيراني الرسمي مقطعا، اليوم الجمعة، لما قال إنه للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران هذا الأسبوع.

ويظهر في المقطع، الذي نشره التلفزيون على الإنترنت، جهازان داخل صندوق خشبي، قال التعليق المصاحب إنهما مسجل الصوت في مقصورة الطيارين وسجل بيانات الرحلة.

وذكر التعليق الصوتي أن الصندوقين تعرضا لأضرار، لكن من الممكن تحميل وحدة الذاكرة بهما وتحليلها، كما نقلت وكالة "رويترز".

✈️ تصاویر رسمی از جعبه سیاه هواپیمای 737 در سازمان هواپیمایی کشوری pic.twitter.com/IC8x7Tk8Is — Eranico News (@Eranico_com) January 10, 2020

وتابع أن الصندوق الخشبي تم فتحه في منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وكانت الحكومة الإيرانية قد نفت أن تكون الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت قرب طهران، قد أصيبت بصاروخ.

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت متجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء الماضي. ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.