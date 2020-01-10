طهران: الطائرة المنكوبة احترقت قبل الاصطدام بالأرض واتصلت ببرج المراقبة قبل عودتها للمطار

أكد مدير هيئة الطيران المدني الايراني، علي عابدزادة، أن قبطان الطائرة الأوكرانية المنكوبة اتصل ببرج المراقبة قبل عودته باتجاه المطار، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت في المحرك قبل اصطدام الطائرة بالأرض.

طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عابدزادة قوله في مؤتمر صحفي: "الطيار اتصل ببرج المراقبة قبل عودته باتجاه المطار ولكن اشتعلت النيران في المحرك قبل أن يصطدم بالأرض.. الحريق شب لمدة دقيقتين في الطائرة قبل تحطمها، وعندما شب الحريق فيها كان من الضروري أن يعود بها الطيار الى المطار"، مؤكدا "الطيار قرر الرجوع بعد الإقلاع ولا نعرف لماذا لم يتمكن من العودة".

وأكد المدير وتابع: "الطائرة لم تصب بصاروخ وننتظر معلومات الصندوق الأسود"، مشيرا إلى أن "موضوع سقوط الطائرة الأوكرانية قضية تخصصية وتصريحات الأمريكيين بشأنها ينبغي أن تكون علمية". وأضاف بهذا الشأن: "أمريكا تقول أن لديها معلومات عن إصابة الطائرة بصاروخ وإذا كان كذلك فلتقدم هذه المعلومات للعالم واعتقد أن هذه المسألة سياسية وعلى السياسيين الرد عليها".

وأوضح أنه: "لو أصيبت الطائرة بصاروخ لكانت المساحة التي تتناثر فيها قطعات الطائرة كبيرة جدا ولكن جميع أجزاء الطائرة المنكوبة كانت في مكان واحد".

وأعرب عابدزادة: "نرحب بالتعاون في فك شفرات الصندوق الاسود للطائرة الأوكرانية"، مضيفا أنه:" تم تشكيل 12 لجنة تخصصية للتحقيق في تحطم الطائرة. ويجب عدم استباق نتائج تحليل الصندوق الاسود للطائرة الأوكرانية".

ولفت إلى أن إيران طلبت: "من السويد وكندا التعاون عن كثب في موضوع سقوط الطائرة الأوكرانية".