ترامب يهنئ الزعيم الكوري الشمالي بعيد ميلاده

التقى ترامب لفترة وجيزة مع جونغ وي-يونغ، مدير مكتب الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي تشونغ وا داي، ونظيره الياباني شيجيرو كيتامورا، وأشار إلى أن البلدين من بين أقوى حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وفقا لتقرير البيت الأبيض الذي أرسل في وقت متأخر الأربعاء.

وقال تشونغ، بأن الرئيس الأمريكي وجه التهنئة للزعيم الكوري الشمالي بعيد ميلاده والذي صادف 8 يناير/كانون الثاني، وطلب من الرئيس مون جاي إن إيصال الرسالة.

وقال تشونغ للصحفيين في مطار إنتشون الدولي "على حد علمي ، تم نقل الرسالة إلى كوريا الشمالية بالطريقة المناسبة".

ووصل جونغ إلى العاصمة الأمريكية هذا الأسبوع لإجراء مشاورات ثلاثية مع نظيريه الأمريكي والياباني حول التطورات الأخيرة مع كوريا الشمالية، بحسب مانقلت وكالة "يونهاب".

وجاءت الزيارة بعد أن هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في رسالة بمناسبة العام الجديد باتخاذ "إجراءات فعلية مروعة" وعرض "سلاح استراتيجي جديد" احتجاجا على محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع واشنطن.