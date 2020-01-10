تعليقا على مقتل سليماني… وزير إسرائيلي يوجه دعوة عاجلة لدول الخليج

تعليقا على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، دعا وزير إسرائيلي سابق، دول الخليج للاتحاد مع بلاده، أمنيا واقتصاديا.

ونشر وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، أيوب قرا، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، دعا فيها دول الخليج إلى الاتحاد مع بلاده، بدعوى لتكوين "جبهة قوية في وجه الشر الإيراني".

אחרי שאיראן הודיעה שתפנה את הנשק הקטלני שלה לכיוון דובאי וישראל אני קורא למדינות המפרץ להתאחד בגלוי עם ישראל. צוו השעה לנצח את הצביעות של המזרח התיכון ולעצור בכך את הטרור דרך הכלכלה הטכנולוגיה וההרתעה — איוב קרא (@ayoobkara) January 9, 2020

وقال الوزير الإسرائيلي: "إنه بعد تصريح إيران بأنها قد توجه أسلحتها العدائية باتجاه دبي ومدينة حيفا، حان الوقت لدول الخليج للاتحاد مع إسرائيل أمنيا واقتصاديا، لتكوين جبهة قوية في وجه الشر الإيراني، والتصدي للإرهاب في الشرق الأوسط".

وتأتي تصريحات أيوب قرا على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضية، الثالث من الشهر الجاري، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وردا على اغتيال سليماني، نفذت إيران، يوم الأربعاء الماضي، هجوما بعشرات الصواريخ البالستية على قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار والحرير في أربيل، حيث توجد قوات أمريكية، في عملية أسمتها "الشهيد سليماني". وقالت إنها أوقعت عشرات القتلى ونحو مئتي مصاب من العسكريين الأمريكيين، في حين قالت أمريكا أن الخسائر طفيفة.