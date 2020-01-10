إعلام: الصين تعتبر اغتيال سليماني استهدافا لها بالدرجة الأولى

قالت صحيفة صينية، صباح اليوم الجمعة، إن اغتيال أمريكا لقائد فيلق "القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، هو استهداف لنا بالدرجة الأولى.

ونقلت وكالة "فارس" عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن بكين أكبر مستورد لموارد الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما من إيران، كما أن البلدين تجمعهما مظلة "منظمة شنغهاي للتعاون"، ما يجعل طهران أقرب إلى بكين من موسكو.

واتهمت الصحيفة الصينية، الولايات المتحدة، بمحاولة جرها إلى مواجهة دولية، مشبهة ذلك بما جرى لألمانيا في الحرب العالمية الأولى، عندما استدرجت إلى المواجهة بعد اغتيال الأمير النمساوي، فرانس فرديناند، الذي أشعل الحرب بموته.

وأشارت الصحيفة إلى أن بحث الأمريكيين عن شخصية فرانس فرديناند على محرك البحث "غوغل"، تزايد بشكل هائل، بعد اغتيال قاسم سليماني بدقائق، مؤكدة أن الصين ليست معنية بحرب دولية، وأن "اقتصادها يعتمد على الاستقرار في جميع الأسواق حول العالم، على عكس الولايات المتحدة التي تقتات على الصراعات، وتعتمد عليها في الحفاظ على تفوقها"، بحسب الصحيفة الصينية.

وبحسب وكالة "فارس"، شددت الصحيفة على أن أي دفع من واشنطن نحو أي أزمة دولية فهو يستهدف بكين بالدرجة الأولى، إذ إنها الطرف الوحيد الذي يهدد التفوق الأمريكي، لا إيران ولا روسيا، على حد قولها.

ويشار إلى أن إيران استهدفت قاعدتين أمريكيتين عسكريتين، منها قاعدة "عين الأسد" قبل أيام، في العراق، بعشرات الصواريخ، في رد انتقامي على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة، فجر الثالث من الشهر الجاري، استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي.

وأكد، آنذاك، الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني، وبرفقته أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".