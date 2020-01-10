وزير الدفاع الفنزويلي: الملايين في العالم تحولوا إلى سليماني بسبب العمل الأمريكي الإرهابي

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، الجنرال فلاديمير بادروينو لوبيز، أن العمل الأمريكي الإرهابي باغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني قد حوّل الملايين في العالم الى "سليماني"، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب إيران في مقارعة الاستبكار.

وأشاد الجنرال فلاديمير بادروينو لوبيز ، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، بجهود الفريق قاسم سليماني واصفا إياه بأنه كان إنسانا شجاعا وحرا ومكانه في قلوب أحرار العالم وقال: نحن سنبقى إلى جانب إيران في مقارعة الاستبكار، كما نقلت وكالة "ارنا".

وشدد وزير الدفاع الفنزويلي على ضرورة وقوف إيران وفنزويلا البلدين الصديقين إلى جانب بعضهما البعض في هذه الفترة التاريخية الحساسة باستخدام العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وكذلك الاستفادة من طاقاتهما وقدراتهما لمقارعة الاستكبار، وقال: "فنزويلا تدين بشدة هذا العمل الإرهابي ونحن نقدم أخلص التعازي نيابة عن جميع القوات المسلحة الفنزويلية وشعب بلادي وكافة قيادات القوات المسلحة الفنزويلية لكم وللشعب الايراني".

من جانبه أعرب وزير الدفاع الإيراني، خلال هذا الاتصال الهاتفي، عن شكره لنظيره الفنزويلي لمواساته وتعاطفه مع إيران.

واعتبر العميد حاتمي أن تواجد أمريكا في أي بقعة في العالم يعود بالأضرار، وهي ترتكب الجرائم والمجازر ضد شعوب العالم وتنهب ثرواتها.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وردا على اغتيال سليماني، نفذت إيران، يوم الأربعاء الماضي، هجوما بعشرات الصواريخ البالستية على قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار والحرير في أربيل، حيث توجد قوات أمريكية. وقالت إنها أوقعت عشرات القتلى ونحو مئتي مصاب من العسكريين الأمريكيين، في حين قالت أمريكا أن الخسائر طفيفة.