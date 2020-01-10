ميركل قد تتطرق لموضوع أمريكا وإيران خلال لقائها مع بوتين في موسكو

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها لموسكو غدا السبت 11 يناير/كانون الثاني قد تناقش مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.