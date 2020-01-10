إعلام: فك شيفرات الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية المنكوبة يستغرق نحو شهرين أو أكثر

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة أن فك شيفرات الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية المنكوبة يستغرق نحو شهرين أو أكثر.

وذكرت وكالة "تسنيم" نقلا عن منظمة الطيران المدني الإيراني أن "فك رموز الصناديق السوداء لطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية المنكوبة في إيران قد يستغرق من شهر إلى شهرين ويمكن أن يستغرق التحقيق في الحادث ما يصل إلى نحو سنتنين".

وقال علي عبد زاده رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني للوكالة "تحطم الطائرة الأوكرانية كان حادث تحطم طائرة كبير ومميت و سيستغرق التحقيق سنة وأكثر ويستغرق فك تشفير الصندوق الأسود عدة أشهر".

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء. ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم - 167 راكبا وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.