وزير الخارجية الأوكراني: مسؤولون أمريكيون قدموا معلومات مهمة لزيلينسكي تتعلق بكارثة الطائرة في إيران

صرح وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، بأنه التقى برفقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعدد من المسؤولين الأمريكيين الذين قدموا بيانات مهمة تتعلق بكارثة الطائرة التي تحطمت في إيران.

نشر وزير الخارجية الأوكراني على صفحته الخاصة على "تويتر" تغريدة، تحدث فيها عن لقائه برفقة الرئيس الأوكراني لعدد من المسؤولين الأمريكيين ومنهم القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في أوكرانيا، كريستينا كفين.

وأضاف بأن الأمريكيين قدموا معلومات مهمة تتعلق بكارثة الطائرة، حيث سيقوم المسؤولون الأوكرانيون بالعمل عليها.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء.

ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم - 167 راكبا وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، وتسعة من أفراد الطاقم.