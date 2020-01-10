عودة رئيس أفريقيا الوسطى السابق إلى البلاد بعد 6 سنوات من الهجرة

موسكو - سبوتنيك. وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "رويترز"، التي نقلت النبأ، أن جوتوديا وصل صباح اليوم، إلى عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، مدينة بانغي، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، قادمة من الدار البيضاء. وذلك بعد صعوده على متنها في مدينة دوالا بالكاميرون. وكان أنصار جوتوديا في استقباله بالمطار حيث رحبوا به عند وصوله.

ووفقا للوكالة، عاد ميشيل جوتوديا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد 24 يومًا من عودة الرئيس الأسبق، فرانسوا بوزيز، الذي أطاح به جوتوديا في عام 2013.

يذكر أنه سبق وتصاعدت المصادمات بين الجماعات المسيحية والإسلامية في جمهورية أفريقيا الوسطى فور الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزي، في عام 2013، الذي ترأس البلاد منذ عام 2003. وأعلن زعيم تحالف "سيليكا" الإسلامي، ميشيل جوتوديا، نفسه رئيساً، وتولى السلطة في البلاد. إلا أن القمة الاستثنائية للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، التي عقدت خلال يومي 9-10 كانون الثاني/يناير عام 2014، حثت زعيم "سيليكا" على الاستقالة، ما دفعه لمغادرة البلاد إلى دولة بنين.