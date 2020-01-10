طائرة تابعة لشركة "نوردويند" تنفذ هبوطا اضطراريا في مطار أنطاليا التركي

موسكو- سبوتنيك. وأكد مصدر أنه لم يكن على متن الطائرة ركاب، مشيرا إلى أن طاقم الطائرة لم يصب بأي أذى جراء الحادث.

وأضاف المصدر أن الجزء السفلي للطائرة تعرض لأضرار طفيفة جراء الهبوط الاضطراري.

يذكر أن الطائرة كانت متجهة من العاصمة الروسية موسكو إلى مطار أنطاليا التركي.

وشهدت روسيا حادث هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة "أنغارا" في مطار نيجنيغارسك في شهر يونيو/حزيران الماضي، أسفر عن مقتل طيارين وإصابة آخرين، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إسعاف 43 آخرين.