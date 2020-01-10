وفاة وزيرالتعليم في جمهورية مالي

توفي وزير التعليم في دولة مالي، تيموري تيولنتا، في العاصمة باماكو، اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت الحكومة المالية.

نواكشوط - سبوتنيك. ولم يذكر بيان الحكومة سبب الوفاة، علما أن الوزير كان قد سافر قبل نحو أسبوع إلى تونس لتلقي العلاج. فيما أعربت الحكومة عن أسفها الشديد لوفاة الدكتور تيموري تيولينتا، وقدمت تعازيها لأسرة المتوفى وأقاربه.

يذكر أن تيموري تيولنتا كان قد انضم إلى الحكومة في 5 أيار/ مايو الماضي، وهو حاصل على الدكتوراه في الأدب الفرنسي.

والوزير من مواليد عام 1954 في منطقة دائرة "تينينكو" وسط مالي. بدأ مسيرته المهنية عام 1978، وتدرج في قطاع التعليم حتى أصبح عميدا في جامعة باماكو، بالإضافة إلى ذلك تمتع تيولينتا بخبرة كبيرة في إدارة المشروعات والبرامج، كما ساعد في إعادة العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بـ "الدمج الاجتماعي للمقاتلين السابقين" و"الهجرة الجماعية لشباب الريف".