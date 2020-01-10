بسيارة إسعاف... ضجة في إسرائيل بسبب "تفحيط" جندي... بالفيديو

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا عاجلا مع جندي قام بـ"التفحيط" بسيارة إسعاف عسكرية في موقع للتدريب بصحراء النقب، وبشكل جنوني أو متهور.
פרסום ראשון: חיילים תועדו כשהם עושים "צלחות" עם אמבולנס צבאי, בנהיגה פרועה ומסוכנת. מצ"ח פתחה בחקירה. @NewsChannelIL— Or Ravid | אוֹר רביד (@OrRavid) January 9, 2020
צפו בתיעוד המסוכן 👇https://t.co/ApOFLqcdth
وأفادت القناة العبرية بأن الجندي الإسرائيلي قام بتعريض حياته وحياة زملائه من المجندين والمجندات للخطر، بعد قيامه بالتفحيط بالسيارة بشكل جنوني واستعراضي، ما دفع قيادته العسكرية إلى فتح تحقيق، كما أن المجند استخدم السيارة دون إذن مسبق من قيادته.
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