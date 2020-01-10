بسيارة إسعاف... ضجة في إسرائيل بسبب "تفحيط" جندي... بالفيديو

أثار "تفحيط" جندي إسرائيلي ضجة في البلاد، بعدما قام بقيادة سيارة إسعاف بسرعة جنونية.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا عاجلا مع جندي قام بـ"التفحيط" بسيارة إسعاف عسكرية في موقع للتدريب بصحراء النقب، وبشكل جنوني أو متهور.

פרסום ראשון: חיילים תועדו כשהם עושים "צלחות" עם אמבולנס צבאי, בנהיגה פרועה ומסוכנת. מצ"ח פתחה בחקירה. @NewsChannelIL



צפו בתיעוד המסוכן 👇https://t.co/ApOFLqcdth — Or Ravid | אוֹר רביד (@OrRavid) January 9, 2020

وأفادت القناة العبرية بأن الجندي الإسرائيلي قام بتعريض حياته وحياة زملائه من المجندين والمجندات للخطر، بعد قيامه بالتفحيط بالسيارة بشكل جنوني واستعراضي، ما دفع قيادته العسكرية إلى فتح تحقيق، كما أن المجند استخدم السيارة دون إذن مسبق من قيادته.