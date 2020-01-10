شركة بريطانية تصمم لابتوب بسبع شاشات

صممت شركة Expanscape البريطانية أول كمبيوتر محمول في العالم بسبع شاشات.

وفقا لموقع "سوماغ نيوز" الأمريكي يتضمن الحاسوب المحمول شاشة رئيسية تحيط بها خمس شاشات أخرى، أما الشاشة السابعة تتموضع على لوحة مفاتيح الجهاز.

— Somag News (@somagnews) 9 января 2020 г.

وبحسب الموقع، يبلغ حجم أربع شاشات 17.3 بوصة بدقة 4K وثلاث شاشات سبع بوصات بدقة Full HD.

وقال مصدر في الشركة إن المنتج الجديد يأتي بمعالج Intel i7 رباعي النواة، مشيرا إلى أن الجهاز لم يطرح بعد إلى الأسواق.

وأوضحت الشركة أن الهدف من تصميم جهاز كمبيوتر متعدد الشاشات لتسهيل عمل المبرمجين والمطورين وخبراء الأمن السيبراني.