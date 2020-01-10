بومبيو يعرض على زيلينسكي المساعدة في تحقيق حادث الطائرة الأوكرانية في إيران

عرض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المساعدة في التحقيق بحادث الطائرة الأوكرانية في إيران.

وكتب بومبيو على التويتر: "تحدثت مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وأعربت عن أحر التعازي في الأرواح المفقودة في الحادث المأساوي للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، رحلة 752. نحن ندعم أوكرانيا ومستعدون لتقديم دعمنا ومساعدتنا في التحقيق".

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 10, 2020

​وأكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زادة، أن فرضية إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير ممكنة عمليا، لأنه في الوقت الذي أقلعت فيه الطائرة الأوكرانية كان هناك العديد من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية تحلق في فضاء إيران.

يذكر أن طائرة بوينغ "737-800" تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، والتي كانت متجهة إلى كييف، تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران، صباح يوم أول أمس الأربعاء. ولقي جميع الأشخاص الـ 176، الذين كانوا على متنها، مصرعهم، وهم 167 راكباً، من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، وتسعة من أفراد الطاقم.