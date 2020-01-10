هل تنتهي الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط؟

هاجمت إيران القاعدة الأمريكية "عين الأسد" في العراق، على خلفية قيام الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

إلا أن واشنطن لم ترد على الضربة، بل على العكس أعلنت عن استعدادها لحل النزاع.

هل يعني ذلك نهاية الهيمنة الأمريكية في المنطقة؟ وكيف سيؤثر التصعيد الإيراني-الأمريكي على سلطة واشنطن الأقليمية.

ثقة عراقية مهزوزة

صرحت الخبيرة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، ماريا مخموتوفا، لـ"سبوتنيك" بأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط قد "اهتز"، ولكن ذلك ليس بالمهم، فلا تزال تتمتع بعلاقات جيدة مع عدد من دول المنطقة.

وأضافت " لقد تآكل النفوذ الأمريكي مؤقتا مع انخفاض ثقة العراق، أما البلدان الأخرى، في رأيي ، لم تتأثر في ذلك.

ففي منطقة الشرق الأوسط ، ستعتمد الولايات المتحدة على حلفائها العرب، الذين هم على استعداد لدعم الولايات المتحدة في مواجهتهم لإيران".

إحراج أمريكي

صرح السياسي اللبناني نضال السبع لـ"سبوتنيك"، بأن الجانب الأمريكي كان قلقا للغاية بعد الهجمات الإيرانية على القاعدة العسكرية في العراق.

مضيفا "شعر الأمريكان بأنهم لا يملكون مايجيبون به، وإلا ستكون النتائج كارثية".

من جهته وصف الأستاذ في المدرسة الروسية العليا للاقتصاد، ألكساندر دومرين، موقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بـ"المرثي للغاية من حيث السمعة"، فهيمنة أمريكا وهمية.

وأضاف بأن ترامب غير مهتم بالحرب فهو رجل أعمال، اعتاد على التفاوض، إلى أن الولايات المتحدة خلقت على مدار السنين سياسة التخويف في الشرق الأوسط مما شكل صداعا مخيفا.

لن يكون هناك تصعيد قاتل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ولا أحد يحب أمريكا في الشرق الأوسط، وحتى الدول الحليفة التقليدية، وأن سمعة الولايات المتحدة في المنطقة مروعة لدرجة أنه لا يوجد مكان أسوأ. منذ عدة سنوات حتى الآن، كانت الهيمنة مجرد وقد لفق بشكل جيد.

من جهته المحلل السياسي المصري، جميل عفيفي، لم يوافق من سبقه من الخبراء قائلا "الوضع مع إيران لن يغير دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فالأمريكيون خرجوا من الضربة دون خسائر وحققوا ما أرادوه.