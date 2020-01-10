الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تعتزم البت بسحب قواتها مع العراق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تعتزم البحث مع العراق في مسألة سحب قواتها من البلد.

وجاء في بيان الخارجية: "في الوقت الحالي، أي وفد سيتم إرساله إلى العراق سينشغل بمناقشة تجديد شراكتنا الاستراتيجية، ليس مناقشة سحب القوات، بل كيفية نشر قواتنا في الشرق الأوسط بشكل صحيح ومناسب".

At this time, any delegation sent to Iraq would be dedicated to discussing how to best recommit to our strategic partnership—not to discuss troop withdrawal, but our right, appropriate force posture in the Middle East. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 10, 2020

وكان البرلمان العراقي قد وافق في وقت سابق على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد، ما يعكس مخاوف الكثيرين في العراق من أن تزج الضربة الأمريكية بهم في حرب كبرى بين قوتين أكبر من بلدهما يحتدم بينهما الخلاف منذ وقت طويل في العراق ومختلف أنحاء المنطقة، وتوعد ترامب العراق بعقوبات لن تشهد لها مثيل.

وطلب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، من الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية من بلاده.