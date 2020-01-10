منظمة الطيران الإيرانية: سبب سقوط الطائرة الأوكرانية ليس صاروخا

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زادة، أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران ليس صاروخا، وأن على الذين يمتلكون معلومات عن سبب تحطمها تقديمها إلى منظمة "إيكاو".

وقال جعفر زادة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "ليس هناك أي طرح لموضوع إصابتها بصاروخ في التحقيق التقني، وقد أعلنا وكذَبنا ذلك أكثر من مرة"، مشيرا إلى أنه: "لو كانت الطائرة أصيبت بصاروخ لكانت تحطمت في السماء ولكانت قطعها تناثرت على مدى عشرات الكيلو مترات، وفي الحادثة الحالية اصطدمت الطائرة بالأرض وبعدها تناثرت قطعها في مكان واحد، وأي حديث عن إصابتها بصاروخ هو كاذب".

وأضاف المتحدث: "وقع الحادث بعد إقلاع الطائرة من مطار الإمام الخميني بـ 6 دقائق وكانت على ارتفاع 6 آلاف قدم، والأدلة الأولية تؤكد أن هذه الشائعات والحرب النفسية غير صحيحة أبدا ولا يوجد أي حديث عن إصابتها بصاروخ".

وتابع جعفر زادة: "كيف تستطيع أن تقول سببا لهذه الحادثة بينما لم يتم بعد تحليل الصندوق الأسود. جميع هذه الشائعات ليس لها أي مصداقية على الأرض والتحقيق بهذه الحادثة من اختصاص الفريق الإيراني التابع لهيئة الطيران الإيرانية بمساعدة المحققين من الدول المعنية بهذه الحادثة".

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأعلنت إيران، مساء أمس الخميس، أنها دعت فريقا من أوكرانيا، للمساعدة في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة، فيما قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن روحاني أكد أنه للخبراء الأوكران كل الحق في الوصول إلى البيانات الخاصة بالتحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة.