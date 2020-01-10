ما هو مصدر دخل الأمير هاري وميغان بعد التخلي عن صفتهما الملكية

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن دوقة ساسيكس ميغان ماركل بدأت بالتفاوض مع شركات الأزياء الفاخرة وذلك بعد تخليها وزوجها الأمير هاري عن الامتيازات الملكية.

وأوضح مصدر مقرب من العائلة أن المشاريع المشتركة مع الشركات العالمية مثل جيفنشي يمكن أن تصبح مصدر دخل مستقبلي للزوجين، مشيرا إلى أن قيمة بعض الصفقات يمكن أن تصل إلى ملايين الجنيهات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تربط ميغان علاقات وصداقات مع أشخاص في عالم الأزياء، والعديد من العلامات التجارية الرائدة ترغب في التعاون معها.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، يوم الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، اعتزامهما التخلي عن صفتهما الملكية، والتنازل عن دورهما كـ"عضوين رفيعي المستوى".

يشار إلى أن الأمير هاري ذكر في خطابات سابقة أنه يرفض الضغوط التي تفرضها وسائل الإعلام البريطانية على زوجته، مشبها إياها بالأحداث المأساوية التي عاشتها والدته الأميرة الراحلة ديانا.