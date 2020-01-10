وزير خارجية ألمانيا: اتفاق إيران النووي لا يزال مفيدا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه يعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال مفيدا، وأن الوزراء الأوروبيين سيجددون التأكيد على التزامهم به برغم تعهد طهران بالتخلي عن قيود تخصيب اليورانيوم التي ينص عليها الاتفاق.

قال الوزير ماس للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "نعتقد أن هذا الاتفاق (النووي) مفيد لأنه يلزم إيران بعدم تطوير أية أسلحة نووية. لذا نريد أن يستمر هذا الاتفاق، لكن هذا لن يحدث إلا إذا تم الالتزام به ونحن نتوقع هذا من إيران".

من ناحية أخرى قال الوزير إن هناك حاجة إلى تحقيق شامل في أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران، وأضاف أن أسباب تلك المأساة لا يمكن إخفاؤها.

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح أول أمس الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/ أيار 2018.