الشرطة: مقتل 14 وإصابة 20 في انفجار في مسجد بجنوب غرب باكستان

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار قنبلة داخل مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان مساء اليوم الجمعة.

وأكد قائد شرطة كويتا عبد الرزاق تشيما، أن من بين القتلى ضابط شرطة، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لاحقة آثار الانفجار والحطام والزجاج المتناثر على الأرض في مكان الحادث.

FC Bln troops reached Qta blast site. Area cordoned off. Joint search operation with police in progress.Injured being evacuated to hosp.

“Every possible assistance be given to police & civil administration. Those who targeted innocents in a mosque can never be true Muslim”, COAS. — DG ISPR (@OfficialDGISPR) January 10, 2020

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، حتى الآن.

ويأتي الحادث بعد 3 أيام من مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في انفجار دراجة تحمل متفجرات، في المدينة ذاتها.

كما شهدت المدينة أيضا انفجارا في أغسطس/آب الماضي، داخل مسجد بمنطقة كوتشلاك، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان الذي يعاني منذ عقود من التمرد الانفصالي. وعادة ما يهاجم الانفصاليون البنية التحتية للطاقة وقوات الأمن.