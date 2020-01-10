الشرطة: مقتل 14 وإصابة 20 في انفجار في مسجد بجنوب غرب باكستان

وأكد قائد شرطة كويتا عبد الرزاق تشيما، أن من بين القتلى ضابط شرطة، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية لاحقة آثار الانفجار والحطام والزجاج المتناثر على الأرض في مكان الحادث.
FC Bln troops reached Qta blast site. Area cordoned off. Joint search operation with police in progress.Injured being evacuated to hosp.— DG ISPR (@OfficialDGISPR) January 10, 2020
“Every possible assistance be given to police & civil administration. Those who targeted innocents in a mosque can never be true Muslim”, COAS.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، حتى الآن.
ويأتي الحادث بعد 3 أيام من مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في انفجار دراجة تحمل متفجرات، في المدينة ذاتها.
كما شهدت المدينة أيضا انفجارا في أغسطس/آب الماضي، داخل مسجد بمنطقة كوتشلاك، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.
وكويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان الذي يعاني منذ عقود من التمرد الانفصالي. وعادة ما يهاجم الانفصاليون البنية التحتية للطاقة وقوات الأمن.
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