رئيس أوكرانيا: معلومات من أمريكا ستساعد التحقيق في تحطم الطائرة

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة قدمت معلومات ستساعد التحقيق في تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن البيانات التي تلقتها من الولايات المتحدة سيعكف على تقييمها خبراء دون تقديم تفاصيل عن طبيعة المعلومات.

وكتب زيلينسكي على "تويتر" "ممتن لتعازي الشعب الأمريكي والدعم القيم من الولايات المتحدة في التحقيق في أسباب تحطم الطائرة... المعلومات التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة ستساعد التحقيق"، وقال مكتب زيلينسكي في بيان منفصل إن بومبيو سيزور أوكرانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

في السياق ذاته، كتب بومبيو على تويتر: "تحدثت مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وأعربت عن أحر التعازي في الأرواح المفقودة في الحادث المأساوي للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية. نحن ندعم أوكرانيا ومستعدون لتقديم دعمنا ومساعدتنا في التحقيق".

يذكر أن طائرة بوينغ "737-800" تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، والتي كانت متجهة إلى كييف، تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران، صباح يوم أول أمس الأربعاء. ولقي جميع الأشخاص الـ 176، الذين كانوا على متنها، مصرعهم، وهم 167 راكباً، من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، وتسعة من أفراد الطاقم.