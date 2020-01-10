اتحاد البيطريين الأتراك يصف قتل الجمال في أستراليا بالعمل الوحشي

أعلن اتحاد الأطباء البيطريين في تركيا، أن قرار السلطات الأسترالية قتل أكثر من 10 آلاف جمل بسبب استهلاكها المياه "يتنافى مع القيم الإنسانية".

وطالب الاتحاد من السلطات الأسترالية، في بيان صادر عن رئيس المجلس المركزي للاتحاد، علي أروغلو، اليوم، إظهار الاهتمام بالجمال كما تبديه للكوالا والكنغر.

ووصف البيان قرار قتل 10 آلاف جمل بأنه قرار "وحشي"، مضيفا أنه لايمكن تحقيق حياة سليمة عبر العنف ضد الحيوانات والطبيعة، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وتساءل عن سبب تجاهل المدافعين عن حقوق الحيوان للقتل الوحشي للجمال، واعتراضهم لأضاحي المسلمين ووصفها بـ"المجزرة والوحشية"!.

وقررت السلطات في أستراليا إعدام أكثر من 10 آلاف جمل لأسباب تتعلق بالاحتباس الحراري، إذ تسببت هذه الحيوانات في زيادة الاحتباس الحراري نتيجة شربها كميات كبيرة من المياه وتناول أوراق الأشجار.