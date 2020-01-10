أمريكا تفرض عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين لمشاركتهم في قصف القواعد الأميركية بالعراق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد ثمانية من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى لمسؤوليتهم عن الضربات الصاروخية ضد القواعد العسكرية الأمريكية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشين في إحاطة: "نتخذ إجراءات ضد ثمانية مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى شاركوا في زعزعة استقرار الوضع (في المنطقة)، وشاركوا في هجوم صاروخي باليستي يوم الثلاثاء".

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد 17 شركة من منتجي الصلب في إيران، حيث قال منوتشين في هذا الشأن: "فرضت وزارة الخزانة عقوبات ضد 17 من منتجي الصلب الإيرانيين وشركات التعدين والسفن المشاركة في شرائه".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد يوم الأربعاء، 8 يناير/ كانون الثاني، أن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات إضافية على إيران.

وأشار ترامب في كلمة بالبيت الأبيض إلى أن أمريكا ستواصل النظر في كل الخيارات، وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على طهران.

وقال ترامب في كلمته: "القوة الاقتصادية لأمريكا هي أفضل رادع".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الاضطلاع بدور أكبر في عملية الشرق الأوسط.

وأردف بقوله: "لقد تسببت إيران في أضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا وسنفرض عليها المزيد من العقوبات، لقد حان الوقت للدول الموقعة على الاتفاق النووي التخلي عنه من أجل عالم أكثر أمنا".