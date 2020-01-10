بوينغ تسعى للمساعدة في التحقيق بشأن تحطم طائرتها في إيران

قالت شركة بوينغ، اليوم الجمعة، إنها تتعاون مع الجهات التنظيمية الأمريكية للمساعدة في التحقيق في تحطم طائرة ركاب أوكرانية من الطراز " بوينغ 737-800" في إيران في حادث أودى بحياة 176 شخصا.

وبموجب قانون العقوبات الأمريكي يتعين أن يمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة، الموافقة للمحققين الأمريكيين وبوينغ للمشاركة وربما السفر إلى إيران، بحسب رويترز.

وقالت بوينغ اليوم، إنها تعمل مع إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل "بخصوص الطلبات والموافقات اللازمة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أجل التراخيص الملائمة".

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، مساء أمس الخميس، إنه وافق على أن يكون ممثلا معتمدا في التحقيق في تحطم الطائرة بدعوة من إيران.

في السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة قدمت معلومات ستساعد التحقيق في تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

وقالت أوكرانيا، في وقت سابق، إن البيانات التي تلقتها من الولايات المتحدة سيعكف على تقييمها خبراء دون تقديم تفاصيل عن طبيعة المعلومات.

وكتب زيلينسكي على "تويتر": "ممتن لتعازي الشعب الأمريكي والدعم القيم من الولايات المتحدة في التحقيق في أسباب تحطم الطائرة... المعلومات التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة ستساعد التحقيق"، وقال مكتب زيلينسكي في بيان منفصل إن بومبيو سيزور أوكرانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

يذكر أن طائرة بوينغ "737-800" تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، والتي كانت متجهة إلى كييف، تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران، صباح يوم أول أمس الأربعاء. ولقي جميع الأشخاص الـ 176، الذين كانوا على متنها، مصرعهم، وهم 167 راكباً، من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، وتسعة من أفراد الطاقم.