اليابان تسجل رقما قياسيا بعدد السياح خلال 2019

سجل عدد الزوار الأجانب في اليابان مستوى قياسيا في عام 2019 حسبما أعلن وزير السياحة الياباني كازويوشي أكابا اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن الوزير قوله: "ارتفع عدد السائحين الوافدين بنسبة 2.2 في المئة وبلغ نحو 31.88 مليون سائح في 2019."

ولفت أكابا أن تدهور العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية أدى إلى الحد من معدل النمو بسبب الانخفاض الحاد في عدد السياح.

وتوترت العلاقات الثنائية منذ أن أمرت محكمة في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية في عام 2018 بدفع تعويضات عن العمل القسري في زمن الحرب أثناء الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 - 1945.

وتصاعد الخلاف العام الماضي ليصبح نزاعًا تجاريًا متبادلا، مما دفع كل دولة إلى إلغاء الوضع التجاري التفضيلي للآخرى.

وتقدر اليابان أن يرتفع عدد الزوار إلى 34.3 مليون سائح في 2020، عندما تستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة الصيف المقبل.