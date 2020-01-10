مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية: أمريكا لن تقبل أية شروط مسبقة من إيران للدخول في محادثات

مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية: أمريكا لن تقبل أية شروط مسبقة من إيران للدخول في محادثات

وحسب رويترز فقد أكد المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة هي "رأس الحربة" في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وإنه سيكون من الصعب أن يتمركز التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق دون وجود أمريكي.

وأضاف ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في مؤتمر صحفي في الإمارات العربية المتحدة إن الولايات المتحدة لن تقبل أي شروط مسبقة من إيران للدخول في محادثات.

يتبع..