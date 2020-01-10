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19:20 10 يناير/ كانون الثاني 2020
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    موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

    أوكرانيا: لا يوجد أساس لاعتبار تحطم طائرتنا في إيران "عملا إرهابيا"

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    قال وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني، إنه لا يوجد دليل حتى الآن أو أساس لاعتبار تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران "عملا إرهابيا".

    وأوضح الوزير الأوكراني فاديم بريستايكو أن ما يتوفر حتى الآن، أن الطائرة الأوكرانية من طراز "بوينغ 737" التفت بصورة مفاجئة بعد إقلاعها، وغيرت مسارها، بعد أن بدأت التحطم.

    وأشار إلى أنه حتى الآن الأسباب غير واضحة، حول سبب ذلك الدوران أو التحطم.

    الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران
    © Sputnik . Red Cross organization
    الرئيس الأوكراني: فرضية إصابة الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ ليست مستبعدة
    لكنه ذكر أن أوكرانيا سترغب في مشاركة نتائج تحقيقات تحطم الطائرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأن محركات الطائرة فرنسية الصنع.

    وأوضح بريستايكو أنه "آخر تواصل بين قائد الطائرة وبرج المراقبة كان يقول إن الأمور كلها طبيعية على متن الطائرة وفي الأجواء المحيطة بها".

    وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن بلاده تريد أن يتم تحليل التسجيل الصوتي الخاص بالطائرة المنكوبة، خاصة من جهة الركاب.

    وطالب الوزير الأوكراني أن تتم عملية التحليل في العاصمة كييف.

    وقال الوزير الأوكراني إن طهران سمحت للخبراء الأوكران بالإطلاع على التسجيلات الخاصة بالطائرة، والشظايا التي تم جمعها.

    وأضاف بقوله "تمكنا من الوصول إلى أجزاء من حطام الطائرة في موقع الحطام، وتمكن الفريق من الوصول إلى الصناديق السوداء، وحصلنا على سجلات مراقبي الحركة الجوية".

    وأشار بريستايكو إلى أن أوكرانيا تسعى لإنشاء "تحالف دولي" للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة.

    وكان مسؤولون أمريكيون وأوروبيون قد قالوا في وقت سابق إنهم يعتقدوا أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بصاروخ.

    وأوضح المسؤولون الأمريكان أنهم على ثقة بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني، استنادا إلى بيانات أقمار صناعية ومسؤولين في الحكومة.

    وقال مسؤولون أمريكان في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية إن الاستخبارات الأمريكية رصدت عن طريق أقمار صناعية تستخدم الأشعة تحت الحمراء إطلاق صاروخين تلاها انفجاران أحدهما بالقرب من الطائرة الأوكرانية.

    الطائرة الأوكرانية المنكوبة بعد سقوطها في إيران
    © AFP 2019 / ROHHOLLAH VADATI
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    كما قالت الشبكة الأمريكية إن مسؤولين كبار في البنتاغون والاستخبارات الأمريكية فضلا عن مسؤول استخبارات عراقي، أكدوا أنهم يعتقدون أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ أرض – جو أصابها بالخطأ.

    وكانت صحيفة نيويوك تايمز قد نشرت مقطع فيديو قالت إنه للطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها ويظهر جسما مضيئا، وهو يرتطم بالطائرة قبل انفجارها مباشرة، ولكن لم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة مقطع الفيديو ولا توقيت التقاطه.

    كما قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن هناك أدلة على أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران أُسقطت بصاروخ أرض جو ربما أُطلق دون قصد.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال إن لديه شعور فظيع بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

    وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ.

    وتابع بقوله "لدي شعور فظيع بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكني لا أستطيع تقديم أدلة حاليا".

    واستمر بقوله "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ، ولدي شكوك بخصوص تحطم الطائرة".

    وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

    وأعلنت إيران، مساء الخميس، أنها دعت فريقا من أوكرانيا، للمساعدة في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة، فيما قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن روحاني أكد أنه للخبراء الأوكران كل الحق في الوصول إلى البيانات الخاصة بالتحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, إيران, أوكرانيا
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