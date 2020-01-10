بومبيو يناقش مع نظيره الكندي توسيع قوة حلف الأطلسي في العراق

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس قولها، اليوم الجمعة: "تحدث وزيرا الخارجية أيضا بشأن أفعال النظام الإيراني العدائية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة وخطوات احتوائها لا سيما فرصة توسيع قوة الحلف في العراق وتقاسم العبء بشكل متناسب".

وأكدت أورتاغوس على استمرار الوجود العسكري الأمريكي لـمواصلة الكفاح ضد تنظيم "داعش" الاهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) وقالت: "نحن ملتزمون بحماية الأمريكيين والعراقيين وشركائنا في التحالف".

ومن جانبه طلب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إرسال وفد لمناقشة آلية انسحاب آمن للقوات الأمريكية من العراق، وفق بيان صادر عن حكومة بغداد.