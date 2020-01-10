هونغ كونغ تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

وقال مكتب الأمن في هونغ كونغ في التحذير "ينبغي لمن هم موجودون هناك بالفعل مراقبة الوضع وتوخي الحذر والاهتمام بسلامتهم الشخصية وتجنب الاحتجاجات والتجمعات الكبيرة"، حسب ما نقلته "رويترز".
وأضاف أنه ينبغي على المواطنين أيضا تجنب السفر إلى حدود إيران مع أفغانستان والعراق وباكستان معللة ذلك بالوضع الأمني المضطرب.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.أكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".
وكانت إيران قد استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتن في العراق، قبل أيام، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي استهدفتها بعشرات الصواريخ، في رد انتقامي على اغتيال قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي.
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