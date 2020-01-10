هونغ كونغ تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

وقال مكتب الأمن في هونغ كونغ في التحذير "ينبغي لمن هم موجودون هناك بالفعل مراقبة الوضع وتوخي الحذر والاهتمام بسلامتهم الشخصية وتجنب الاحتجاجات والتجمعات الكبيرة"، حسب ما نقلته "رويترز".

وكانت إيران قد استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتن في العراق، قبل أيام، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي استهدفتها بعشرات الصواريخ، في رد انتقامي على اغتيال قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي.