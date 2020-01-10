ترامب: سليماني كان يخطط لهجمات على 4 سفارات أمريكية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران استهدفت على الأرجح سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وكانت تهدف إلى مهاجمة 4 سفارات أمريكية، عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة القائد العسكري قاسم سليماني.

وقال ترامب في مقتطف من مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية: "سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد".

وأضاف: "يمكنني الكشف عن اعتقادي أنه ربما كانت 4 سفارات".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، أن قاسم سليماني، كان يخطط لتفجير إحدى السفارات الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين: "قمنا بقتل شخص قتل عددا من الأمريكيين والكثير من الناس. الآلاف من الناس. لقد قمنا بتصفية وحش. كان يجب أن نقوم بذلك منذ فترة طويلة. قمنا بذلك لأنهم كانوا يريدون تفجير إحدى سفاراتنا".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.