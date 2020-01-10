في أول انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر... النفط يتراجع دون 65 دولارا للبرميل

تراجع النفط دون 65 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، متكبدا أول خسارة أسبوعية منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، مما محا علاوة المخاطر التي أضيفت للأسعار هذا الأسبوع منذ قتل هجوم بطائرة مسيرة أمريكية قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات.

لكن الأسواق ما زالت تراقب المخاطر الأطول أجلا للصراع، وتلقت الأسعار الدعم لفترة وجيزة اليوم، بفضل عقوبات أمريكية جديدة على إيران ردا على هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.98 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ليغلق عند 59.04 دولار.

وفي الأسبوع، تكبد برنت خسارة بنسبة 5.3% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.4%، والخامان القياسيان أقل حاليا من المستويات التي سجلاها، قبل أن تقتل هجمة بطائرة مسيرة أمريكية القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وردت إيران على الضربة الأمريكية في الثامن من يناير الجاري، بهجوم صاروخي على قاعدتين جويتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية لم يسفر عن أي خسائر بشرية، لكن قائدا بالحرس الثوري قال إن إيران ستنفذ "انتقاما أشد" قريبا.

لكن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق الأوسط نتيجة لتنامي التوترات وأفادت مؤشرات أخرى هذا الأسبوع بوفرة الإمدادات.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية اليوم تباطؤ نمو الوظائف بأكثر من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت على غير المتوقع الأسبوع الماضي وإن مخزونات البنزين ارتفعت بأكبر قدر في أسبوع على مدى 4 سنوات.